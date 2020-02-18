Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

 Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

 Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17
Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

 Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

 Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17
21:08   18 Февраля 2020
Россия

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Россия не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми США пытаются подчинить весь мир своей воле, заявили в пресс-службе МИД России, в ответ на решение Вашингтона ввести санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть».

«Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что такие меры не повлияют на взаимодействие России с другими странами. По мнению МИД РФ, санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли и повышает международную напряжённость.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении швейцарской Rosneft Trading SA (дочерняя компания «Роснефти»), а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро за участие в торговле венесуэльской нефтью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#мид рф #роснефть #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...