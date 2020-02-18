Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Россия не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми США пытаются подчинить весь мир своей воле, заявили в пресс-службе МИД России, в ответ на решение Вашингтона ввести санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть».

«Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что такие меры не повлияют на взаимодействие России с другими странами. По мнению МИД РФ, санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли и повышает международную напряжённость.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении швейцарской Rosneft Trading SA (дочерняя компания «Роснефти»), а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро за участие в торговле венесуэльской нефтью.