Мишустин потребовал более ответственной работы по нацпроектам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

 Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

 Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17
Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

 Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

 Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17
20:38   18 Февраля 2020
Россия

Мишустин потребовал более ответственной работы по нацпроектам

Мишустин потребовал более ответственной работы по нацпроектам

Премьер РФ Михаил Мишустин запустил в Госдуме протокол максимальной дисциплины, по которому политическую ответственность за нереализацию нацпроектов он разделит со своими подчиненными самым непосредственным образом, сообщил источник в кабмине.

«Такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работы ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль», – сказал Мишустин.

Кроме того, премьер-министр РФ потребовал разобраться, почему не были использованы выделенные в прошлом году на нацпроекты 149 миллиардов рублей. Также он поручил создать специальную систему, чтобы в режиме онлайн отслеживать выполнение национальных проектов на федеральном и на региональном уровнях. Возглавит аппарат вице-премьер Дмитрий Григоренко. Минфин и Казначейство, в свою очередь, должны дать точные данные по остаткам денег, указать фамилии ответственных за их своевременное использование и объяснить причины отклонений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#госдума #мишустин #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...