Мишустин потребовал более ответственной работы по нацпроектам

Премьер РФ Михаил Мишустин запустил в Госдуме протокол максимальной дисциплины, по которому политическую ответственность за нереализацию нацпроектов он разделит со своими подчиненными самым непосредственным образом, сообщил источник в кабмине.

«Такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работы ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль», – сказал Мишустин.

Кроме того, премьер-министр РФ потребовал разобраться, почему не были использованы выделенные в прошлом году на нацпроекты 149 миллиардов рублей. Также он поручил создать специальную систему, чтобы в режиме онлайн отслеживать выполнение национальных проектов на федеральном и на региональном уровнях. Возглавит аппарат вице-премьер Дмитрий Григоренко. Минфин и Казначейство, в свою очередь, должны дать точные данные по остаткам денег, указать фамилии ответственных за их своевременное использование и объяснить причины отклонений.