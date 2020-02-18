Прокуратура Петербурга проверит «Яблоко» на причастность к ДТП, в котором пострадал депутат

Депутата МО Смольнинское Константина Хрщоновича сбил автомобиль после заседания муниципального совета 12 февраля. В партии «Яблоко» посчитали аварию не случайной и направили в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку.

ДТП случилось сразу после заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании главы администрации. Как сообщает ФАН, глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский уверен, что авария связана с профессиональной деятельностью Хрщоновича.

«Благодаря его работе на посту председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы местной администрации кандидаты от партии "Яблоко" получили отказ на участие в конкурсе из-за своей профессиональной непригодности к управлению», – рассказал он.

Хрщонович остался жив, но получил множественные переломы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу.

«Есть все основания полагать, что существуют недоброжелатели и депутат пострадал из-за своей активной депутатской деятельности. Мы будем добиваться, пока виновные не понесут заслуженное наказание в соответствии с российскими законами», — подытожил депутат.

Войтановский отметил, что члены комиссии приняли правильные решения, даже несмотря на давление со стороны депутата ЗакСа Бориса Вишневского.