Ситуация в Китае приведет к частичным перебоям в поставках обуви и одежды в РФ весной, сообщает Fashion Consulting Group.

Представители компании Apple также заявили, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса. Глава МИД КНР Ван И заявил, что США обязаны соблюдать договоренности по первому этапу торговой сделки на фоне эпидемии.

Ранее заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла заявил, что коронавирус привел к ограничению отгрузок из Китая. Китайские поставщики и иностранные импортеры решили притормозить развитие ровного и стабильного партнерства, а зарубежные заводы и фабрики, которые расположены на территории КНР, приостановили работу.