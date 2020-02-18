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Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

Санкции США против Rosneft Trading SA не повлияют на сотрудничество РФ с другими странами

 Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Россия закрывает въезд для граждан Китая из-за коронавируса
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

 Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17
20:16   18 Февраля 2020
Россия

Весной из-за коронавируса ожидаются перебои в поставках обуви и одежды из Китая

Весной из-за коронавируса ожидаются перебои в поставках обуви и одежды из Китая

Ситуация в Китае приведет к частичным перебоям в поставках обуви и одежды в РФ весной, сообщает Fashion Consulting Group.

Представители компании Apple также заявили, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса. Глава МИД КНР Ван И заявил, что США обязаны соблюдать договоренности по первому этапу торговой сделки на фоне эпидемии. 

Ранее заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла заявил, что коронавирус привел к ограничению отгрузок из Китая. Китайские поставщики и иностранные импортеры решили притормозить развитие ровного и стабильного партнерства, а зарубежные заводы и фабрики, которые расположены на территории КНР, приостановили работу.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #китай #одежда #коронавирус

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