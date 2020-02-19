Как Трамп оказал медвежью услугу проповеднику революции в США

Президент США Дональд Трамп, входящий в Республиканскую партию США, поддержал потенциального конкурента в президентской гонке, демократа Берни Сандерса. Демократический национальный комитет, по его мнению, «работает сверхурочно», чтобы не пустить Сандерса на выборы.

The Crooked DNC is working overtime to take the Democrat Nomination away from Bernie, AGAIN! Watch what happens to the Super Delegates in Round Two. A Rigged Convention! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

«Посмотрите, что будет с супер-делегатами во втором раунде!», — не верит в честные выборы демократических кандидатов Трамп.

Политолог и американист Сергей Судаков за словами поддержки главы Белого дома увидел политический расчет и попытку убрать конкурента.

«Мы прекрасно понимаем, если Трамп хочет кого-то утопить, он начинает его активно поддерживать. Он видит достаточно большой потенциал в этом 78-летнем политике. Трамп понимает, что Сандерс выступает за очень очевидные ценности, которые поддерживает огромное количество людей в США. <…> Попыткой поддержать Сандерса Трамп говорит только об одном: из всех кандидатов, которые есть на сегодняшний день, ему наиболее неприятен кандидат именно такого формата», — сообщил Судаков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Пока в США разгораются дебаты, Сандерс продолжает набирать политические очки. Несмотря на социалистические взгляды, он уверенно победил на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир. Сандерс набрал 26 процентов голосов, его кандидатуру поддержали более 70 тысяч человек. Невада тоже проголосовала за сенатора – там он набрал 35 процентов.

Социалиста Трамп поддерживает не впервые. В споре Сандерса с бывшим мэром Нью-Йорка Майком Блумбергом, который тоже претендует на первый пост США, президент выбрал сторону первого. На дебатах в Лас-Вегасе Сандерс обвинил Блумберга в «покупке выборов» и сказал, что огромное состояние медиамагната не создаст ту «энергию», которая поможет «обогнать» Трампа.

Бывший мэр Нью-Йорка не остался в стороне и ответил Сандерсу в Twitter. Он написал, что нужно объединиться, чтобы одолеть Дональда Трампа. В этом противостоянии у Блумберга практически нет шансов, но Сандерсу все же не хватает поддержки избирателей, считает политолог Владимир Брутер.

«Сандерс лидирует в этом вопросе, но, на самом деле, он не добирает необходимое количество голосов. Все будет зависеть от того, как остальные объединятся между собой, и кто будет фаворитом. Если это будет Байден, то скорее всего это вызовет некий внутренний конфликт и, конечно, Трампу такой конфликт у демократов на руку. При этом их конфликты несколько напрягают самих избирателей», — заметил собеседник «Политики Сегодня».

Что касается Блумберга, входящего в число самых богатых людей мира по версии Forbes и владеющего собственной медиаимперией, то он может сильно осложнить Трампу жизнь, отметил политолог.

Впрочем, тактический успех Сандерса может не принести ему стратегических дивидендов. Пока 78-летний социалист-демократ накапливает политический капитал, ему на пятки наступает молодой конкурент. Это 32-й мэр Саут-Бенда и бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич. Он финишировал после Сандерса в праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, набрав почти 25 процентов голосов. Буттиджичу 38 лет.

«Буттиджич гораздо моложе, динамичнее, против него нет никаких исторических нарративов, кроме его сексуальной ориентации. Трампу будет очень тяжело это использовать, потому что против этого будет возражать значительная часть американских лидеров общественного мнения. Если он будет надавливать на эту позицию, то это может плохо сказаться на его популярности», — заключил Владимир Брутер.

Разногласия среди членов демократической партии устраивают Трампа, заявила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Ей трудно представить ситуацию, в которой нынешний президент был бы переизбран, но если демократы не объединятся, то Трамп может сохранить за собой кресло в Овальном кабинете..

Свою победу в Нью-Гэмпшире Сандерс назвал первым шагом к большим переменам в Соединенных Штатах. Он поблагодарил своих избирателей и назвал их совместную работу «началом политической революции».