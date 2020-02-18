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Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

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19:25   18 Февраля 2020
Весь мир

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Россия и Турция договорились придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии

Представители РФ и Турции намерены придерживаться имеющихся договоренностей по Сирии. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры по регулированию ситуации в сирийском Идлибе, сообщается на сайте МИД России.

«С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

17-18 февраля спецпредставитель главы РФ Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ провели второй раунд переговоров с турецкой межведомственной делегацией во главе с заместителем Министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #турция

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