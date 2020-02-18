ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

Представители правительства Германии не принимали участия в подготовке документа «Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в МИД ФРГ заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены Минские соглашения.

«Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого», — говорится в сообщении.

Соответствующий документ опубликовали перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. В разработке плана по разрешению украино-российского конфликта приняли участие европейские, российские и украинские эксперты. Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.