Болгарский лидер Румен Радев в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая, сообщили в Кремле.

«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы и выразили желание принять участие в праздновании Дня Победы.

Приглашение на мероприятие также получили президент США Дональд Трамп, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Великобритании, руководители стран СНГ и ШОС и европейские лидеры.