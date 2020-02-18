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18:46   18 Февраля 2020
Россия

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы

Болгарский лидер Румен Радев в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая, сообщили в Кремле.

«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы и выразили желание принять участие в праздновании Дня Победы.

Приглашение на мероприятие также получили президент США Дональд Трамп, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Великобритании, руководители стран СНГ и ШОС и европейские лидеры. 

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Автор: Алина Бранцевич
#кремль #болгария #радев #75-летие победы

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