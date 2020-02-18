Разуваев посоветовал Белоруссии приватизировать НПЗ в пользу «Роснефти»

Лучший выход для Минска в нефтяном вопросе — приватизация двух белорусских НПЗ, в том числе в пользу Роснефти. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт уверен, что лучший вариант для Минска – это приватизация двух белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Еще лучшим вариантом, по его мнению, станет обмен этих НПЗ на акции компании «Роснефть»

То есть, Белорусь получит долю в «Роснефти», либо любой другой государственной компании, например – «Газпром Нефть». Потому что в «Роснефти» в этом случае правительство (Белоруссии, — прим.ред.) потеряет прямой контроль, хотя там все решаемо – допэмиссии и так далее», — рассказал Разуваев.

Минск имеет все шансы добиться от Москвы скидки на поставки российской нефти, а Россия не готова отказаться от нефтегазового транзита через Белоруссию на фоне проблем с Украиной, считает эксперт. Тем не менее, Штаты не выполнят свое обещание по поставкам нефти в страну.

«Это важнейший коридор. И нефтяной, и газовый. Это исключено, особенно на фоне украинских проблем», — сообщил Разуваев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заверил Минск, что Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%». По мнению эксперта, Вашингтон однозначно не пойдет на столь затратный шаг и не возьмется за столь невыгодное для себя сотрудничество. «Конечно, обеспечить можно что угодно – можно хоть Антарктиду отапливать. Но (в случае с Белоруссией, — прим.ред.) это очень дорого будет из-за логистики, из-за транспортного плеча», — заключил Разуваев.

Сегодня председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин обсудил с белорусским главой Александром Лукашенко вопросы поставок российской нефти в страну. По словам Лукашенко, ему хотелось бы «полной ясности» по вопросам дальнейшего сотрудничества и поставкам углеводородов в страну.