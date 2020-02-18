Журналист Витязева назвала арест социологов в Ливии политическим преследованием

Незаконный арест российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана ливийскими боевиками Правительства национального согласия (ПНС) нужно рассматривать как преследование по политическим мотивам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила журналист Юлия Витязева.

По ее словам, россияне, которые прилетели в Ливию, не сделали ничего плохого ни для североафриканской страны, ни для ливийцев. Социологи работали и занимались делом, которому служат.

«Их арест на сегодняшний день мной рассматривается как преследование по политическим мотивам», ― сказала журналист.

Юлия Витязева призвала рассматривать случившееся с российскими социологами в Ливии как преследование по политическим мотивам и как попытку ограничить свободу слова. По ее мнению, граждане РФ, которые старались непредвзято рассказать о происходящем в Ливии, подверглись арестам.

«Даже в данной ситуации, когда свобода слова возводится в ранг культа, на деле выясняется, что этой свободы не существует, и мы все ограничены какими-то рамками, кем-то придуманными законами», ― резюмировала Витязева.

В мае 2019 года в Ливии задержали российских социологов, которые на законных основаниях проводили социологическое исследование в североафриканской стране. Максим Шугалей и Самер Суэйфан сделали все необходимые документы и визы. Визит социологов полностью согласовали.

Однако боевики RADA поместили Шугалея и Суэйфана в тюрьму «Митига». Официальные обвинения так и не предъявили. За все время заточения к социологам пустили адвоката только один раз.