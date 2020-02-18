Ходорковский выделил Рашкину два млн евро на создание в КПРФ новой структуры для Соболь

Миллиардер Михаил Ходорковский планирует профинансировать российскую оппозицию на выборах в Государственную думу в 2021 году. На различные проекты либералы получат 70 миллионов долларов, а коммунист Валерий Рашкин – два миллиона евро на поддержку Любови Соболь. Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

Иностранное финансирование оппозиции

Михаил Ходорковский готовит российское общество к протестам и выборам в Госдуму РФ 2021 года, в рамках которых будет продвигать своих подконтрольных политиков. По данным источника издания, миллиардер проведет через «Открытую Россию» около 70 миллионов долларов для спонсирования российской оппозиции. Большую часть средств направят на дискредитацию всероссийского голосования по принятию конституционных поправок и финансирование центров «Нет».

«15 процентов будет потрачено на работу с оппозиционными журналистами и СМИ. 20 процентов – на работу с продвигаемыми депутатами. Остальные деньги используют для создания центров «Нет» - это специальная структура, которая по сути является аналогом движения «Голос» и переформатируется в него перед выборами», - рассказал источник.

По словам собеседника, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин через нежелательную в РФ «Открытую Россию» уже получил два миллиона евро на создание отдельного молодежного движения КПРФ. В работе новой организации примут участие юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь и мундеп Константин Янкаускас.

«Новое – это хорошо забытое старое»

Ходорковский не в первый раз прибегает к подкупу политиков и журналистов для продвижения своих людей, организаций и инициатив. Миллиардер тесно работает с представителями самых разнообразных политических групп, в том числе с теми, кто конкурирует между собой. Ранее СМИ сообщали, что олигарх спонсировал многих депутатов от КПРФ. Например, в 2018 году олигарх обеспечивал поддержку Павлу Грудинину через структуры банка UBS, сообщало издание Life. По данным газеты «Версия», миллиардер подкупал политиков на муниципальных выборах 2017 года в Москве, пытаясь использовать максимально выгоду от установленного муниципального фильтра. Это нужно было для формирования политической платформы в преддверии мэрских выборов 2018 года в столице. Каждому кандидату-коммунисту предлагалось 300-400 тысяч рублей. Также бизнесмен щедро спонсировал сторонников Навального и Гудкова.

Сотрудничество бизнесмена с коммунистами построено еще в начале 2000-х. О том, как КПРФ «устраивало пожар мировой революции на деньги капиталиста Ходорковского» рассказывал председатель партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов в интервью западному изданию Financial Times. Интересно, что и сам Касьянов «кормился с руки миллиардера». Ходорковский в 2015 году финансировал участие «ПАРНАС» в региональных выборах. Это следует из переписки Ходорковского с председателем партии Михаилом Касьяновым, которую ресурс InfoTrader обнаружил в почте Константина Мерзликина, заместителя Касьянова.

Ранее журналисты вскрывали схему финансирования оппозиции и ФБК через иностранные «НКО-прокладки» «Открытой России». Журналист Олег Лурье и НТВ сообщали, что Ходорковский использовал созданный Натальей Шачковой (экс-помощница Антона Дреля - адвокат миллиардера) институт «Free Acess one», а также его подструктуру «MTÜ Free Access HR». Леонид Волков летом 2015 года заключил договор с «MTÜ Free Access HR» на проведение двух исследований по теме «Структуры современного российского общества». Стоимость каждого – 30 000 долларов. Никаких «исследований» написано не было, через НКО были проведены деньги на иные цели. Указанная компания также тесно работала с движением «Голос» - совместно разрабатывали мониторинговое приложение для голосования на выборах под названием Observer. «Голос» формально не связан с «Открытой Россией», однако практически полностью пересекается с целями проекта Ходорковского в сфере проведения выборов. Основная задача – дискредитация выборов, вброс фейков и создание иллюзии нелигитимности. Об этом подробности рассказывали журналисты «НТВ» в фильме «Чужой голос» и сотрудники издания Life.

О том, что от избирательной кампании в Госдуму 2021 года и работы центров «Нет» ничего положительного ждать не приходится, свидетельствует позиция Ходорковского по общественным протестам. Ранее в интервью DW миллиардер заявил, что оппозиции РФ есть чему поучиться у гонконгцев. Миллиардер, похоже, счел «поучительным» избиение полицейских и поджог зданий. Иными словами, олигарх косвенно одобрил насильственные методы в политическом процессе. Поэтому нельзя исключать, что финансирование оппозиции направлено на инспирирование массовых беспорядков.