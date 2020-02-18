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18:02   18 Февраля 2020
Россия

Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин

Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми. Об этом директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова сообщила журналистам.

«Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы», — сказала она.

7 февраля, в санаторий Екатеринбурга доставили 60 граждан Китая, признаков заболевания ни у кого не выявили. 10 февраля противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял семь прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам врачей, все прибывшие не проявляют признаков заболевания.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань. По данным на 18 февраля, зарегистрировано более 72 тысяч зараженных в более чем 20 странах мира. 12,5 тысячи человек поправились, 1 868 человек скончались.

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Автор: Алина Бранцевич
#карантин #тюмень #коронавирус

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