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17:46   18 Февраля 2020
Россия

ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Керчи подростков

ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Керчи подростков

ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму 15- и 16-летний подростки являются последователями Владислава Рослякова, который причастен к убийству 20 человек в политехническом колледже Керчи. 

В ведомстве рассказали, что один из задержанных ранее размещал в соцсетях одобрительные комментарии под материалами о массовом убийстве в Крыму. В ноябре 2018 года с парнем проводились профилактические беседы, но он позднее все же стал членом интернет-сообщества неонацистов, где также состоял и Росляков. 

Во время задержания один из подростков рассказал, что они убивали котов: одного подожгли растворителем, другого бросали в стену. Также оба являлись администраторами пабликов «смерти», где склоняли к убийствам состоявших в них подписчиков. В интернете подростки нашли схемы для изготовления взрывных устройств, все необходимое для их создания также купили в Сети. Пробные испытания взрывчатки также проводили на домашних животных. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #фсб #происшествия #чп #керчь

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