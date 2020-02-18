ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Керчи подростков

ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму 15- и 16-летний подростки являются последователями Владислава Рослякова, который причастен к убийству 20 человек в политехническом колледже Керчи.

В ведомстве рассказали, что один из задержанных ранее размещал в соцсетях одобрительные комментарии под материалами о массовом убийстве в Крыму. В ноябре 2018 года с парнем проводились профилактические беседы, но он позднее все же стал членом интернет-сообщества неонацистов, где также состоял и Росляков.

“Котов убивали, одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули” ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в местных школах. Подозреваемые — жители Керчи 2003 и 2004 годов рождения. По информации спецслужб, они являлись последователями Владислава Рослякова. pic.twitter.com/tQBZdd8iPG — Mash (@mash_breaking) February 18, 2020

Во время задержания один из подростков рассказал, что они убивали котов: одного подожгли растворителем, другого бросали в стену. Также оба являлись администраторами пабликов «смерти», где склоняли к убийствам состоявших в них подписчиков. В интернете подростки нашли схемы для изготовления взрывных устройств, все необходимое для их создания также купили в Сети. Пробные испытания взрывчатки также проводили на домашних животных.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.