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Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

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18:20   18 Февраля 2020
Весь мир

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал враньем расследование британского интернет-издания Bellingcat о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. По мнению эксперта, авторы материала лишь хотели отвлечь внимание от проблем, возникнувших в Великобритании, и переключить внимание на трагедию. 

Ранее независимые журналисты из Bonanza Media опубликовали доклад Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который касается расследования крушения самолета. В документе указывается, что авиакатастрофа случилась в районе, где не было ни одного зенитно-ракетного комплекса «Бук». Также существуют документы, содержащие данные о том, что в момент трагедии в небе находились истребители Украины. 

Красноперов отмечает, что тогда Bellingcat было необходимо отвлечь внимание местного населения от существующих трудностей в стране и перевести вектор внимания на образ «внешнего врага», в частности — на Россию. Эксперт назвал это классической методикой, которой пользуются и другие страны. 

Bellingcat хотели отвлечь внимание от трудностей в Британии «расследованием» о МН17

За ресурсом Bellingcat стоит британский блогер Элиот Хиггинс, который в 2012 году заинтересовался темой Сирии. При этом сам признавался, что ничего в этом не понимает, а знания о войнах почерпнул из американских боевиков. Также Хиггинс не отрицает тот факт, что Bellingcat финансируется американскими государственными и неправительственными структурами, в частности «Фондом Сороса». 

При этом Bellingcat использует в своей деятельности весь инструментарий, доступный специальным службам и добываемый незаконно, нарушая при этом права людей на защиту персональных данных и частную жизнь.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #mh17 #bellingcat #весь мир #малайзийский боинг

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