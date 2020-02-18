Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал враньем расследование британского интернет-издания Bellingcat о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. По мнению эксперта, авторы материала лишь хотели отвлечь внимание от проблем, возникнувших в Великобритании, и переключить внимание на трагедию.

Ранее независимые журналисты из Bonanza Media опубликовали доклад Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который касается расследования крушения самолета. В документе указывается, что авиакатастрофа случилась в районе, где не было ни одного зенитно-ракетного комплекса «Бук». Также существуют документы, содержащие данные о том, что в момент трагедии в небе находились истребители Украины.

Красноперов отмечает, что тогда Bellingcat было необходимо отвлечь внимание местного населения от существующих трудностей в стране и перевести вектор внимания на образ «внешнего врага», в частности — на Россию. Эксперт назвал это классической методикой, которой пользуются и другие страны.

За ресурсом Bellingcat стоит британский блогер Элиот Хиггинс, который в 2012 году заинтересовался темой Сирии. При этом сам признавался, что ничего в этом не понимает, а знания о войнах почерпнул из американских боевиков. Также Хиггинс не отрицает тот факт, что Bellingcat финансируется американскими государственными и неправительственными структурами, в частности «Фондом Сороса».

При этом Bellingcat использует в своей деятельности весь инструментарий, доступный специальным службам и добываемый незаконно, нарушая при этом права людей на защиту персональных данных и частную жизнь.