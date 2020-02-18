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17:47   18 Февраля 2020
Россия

РФ и Иордания обсуждают сотрудничество в ядерной сфере

РФ и Иордания обсуждают сотрудничество в ядерной сфере

Совместная работа стран начнется, когда появятся новые предложения. Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол РФ в Иордании Глеб Десятников. По его словам, Москва и Амман обсуждают сотрудничество в ядерной сфере.

«Мы начнем работу с нашими иорданскими партнерами, когда получим новые предложения и инициативы», — сообщил российский посол.

Проект в области атомной энергетики — одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества РФ и Иордании. Стороны договорились в 2015 году построить в Иордании первую АЭС. Стоимость проекта  — десять миллиардов долларов. Первый блок атомной электростанции планировали запустить в начале 2020-х годов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэс #общество #иордания

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