РФ и Иордания обсуждают сотрудничество в ядерной сфере

Совместная работа стран начнется, когда появятся новые предложения. Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол РФ в Иордании Глеб Десятников. По его словам, Москва и Амман обсуждают сотрудничество в ядерной сфере.

«Мы начнем работу с нашими иорданскими партнерами, когда получим новые предложения и инициативы», — сообщил российский посол.

Проект в области атомной энергетики — одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества РФ и Иордании. Стороны договорились в 2015 году построить в Иордании первую АЭС. Стоимость проекта — десять миллиардов долларов. Первый блок атомной электростанции планировали запустить в начале 2020-х годов.