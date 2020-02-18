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 Компания Xiaomi сообщила о готовности предустановки российского ПО на устройства

Компания Xiaomi сообщила о готовности предустановки российского ПО на устройства
17:17   18 Февраля 2020
Весь мир

Компания Xiaomi сообщила о готовности предустановки российского ПО на устройства

Компания Xiaomi сообщила о готовности предустановки российского ПО на устройства

Китайская компания Xiaomi сообщила о готовности предустановки российского программного обеспечения на устройства, изготовленные ей. В пресс-службе компании заявили, что придерживаются соблюдения всех норм законодательства РФ. 

«В случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — цитирует представителя компании РИА Новости. 

Кроме того, в Xiaomi заявили, что уже имеют большой опыт предустановки приложений от локальных разработчиков, эта работа давно налажена. 

С 1 июля 2020 года в России запретят продажу смартфонов, компьютеров и другой техники без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Концепция проекта постановления о предустановке отечественного ПО на определенные виды техники разработана специалистами Федеральной антимонопольной службы. Производители техники просят отложить вступление закона в силу. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #весь мир #xiaomi #предустановленные приложения

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