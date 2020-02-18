ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе 18 февраля. В ЛНР отрицают обвинения. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов убежден, что в таких провокациях может быть заинтересована только украинская сторона.

На странице операции объединенных сил Украины в Facebook появилась информация об обстрелах позиций ВСУ со стороны ЛНР и потерях среди бойцов подконтрольных Киеву подразделений. Член высшего совета «Сильной России», экс-сотрудник ФСБ Михайлов уверен, что эскалация конфликта - не в интересах непризнанных республик Донбасса.

«Все-таки я считаю, что донецкие не заинтересованы в обстрелах. Потому что они стреляют в чистое поле, по каким-то объектам находящимся в поле. А вот со стороны Украины стреляют по городам и населенным пунктам. И в мирное население. То есть, если донецкие стреляют, они только стреляют по военнослужащим украинской армии. То, соответственно, украинцы стреляют только по мирным гражданам, потому что по военным они просто попасть не могут», – рассказал Михайлов «Политике Сегодня».

По мнению члена высшего совета «Сильной России», зачинщиками этих вооруженных провокаций в Донбассе выступают представители бесконтрольных националистических батальонов, а донецкая сторона лишь вынуждена отвечать на обстрелы.

«Поэтому я считаю, что все-таки вот эти вот придурки из батальона "Азов" и прочих, вот этих националистических батальонов, которые не подчиняются никому, не подчиняются Зеленскому (Владимиру, президенту Украины – ред.), они не подчиняются правительству Украины, они живут по своим принципам и с ними никто ничего сделать не может. Поэтому они-то в основном и бесчинствуют. А, естественно, Донецк отвечает», – объяснил Михайлов.

Экс-генерал ФСБ обратил внимание, что жители Донбасса не совершили ни одного террористического акта на территории Украины. В то время, как украинские войска наносят удары по мирным жителям, обвиняя в терроризме самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

По данным представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате семи нарушений были зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры. Однако позже официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил что подобные фейки распространяются ежедневно и 99 процентов этой информации не соответствует действительности.