ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые готовили теракты на территории крымских образовательных учреждений. Как сообщает ведомство, подростки планировали совершить два теракта в Керчи.

В ЦОС ФСБ отметили, что при обысках у подозреваемых нашли и изъяли самодельные взрывные устройства. Возраст задержанных 15 и 16 лет, оба проживают в Керчи, сообщает ведомство.

На минувшей неделе стало известно, что в Подмосковье задержан 51-летний мужчина, который собрал для террористов 25 миллионов рублей. Деньги он собирался перевести членам запрещенной в России группировки ИГ.