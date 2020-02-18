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16:55   18 Февраля 2020
Россия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые готовили теракты на территории крымских образовательных учреждений. Как сообщает ведомство, подростки планировали совершить два теракта в Керчи. 

В ЦОС ФСБ отметили, что при обысках у подозреваемых нашли и изъяли самодельные взрывные устройства. Возраст задержанных 15 и 16 лет, оба проживают в Керчи, сообщает ведомство.

На минувшей неделе стало известно, что в Подмосковье задержан 51-летний мужчина, который собрал для террористов 25 миллионов рублей. Деньги он собирался перевести членам запрещенной в России группировки ИГ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#крым #фсб #происшествия #чп

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