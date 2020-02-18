Минобрнауки РФ представит новую методику распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ в скором времени представит губернаторам регионов и экспертам новую методику распределения бюджетных мест в вузах. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, предыдущую методику необходимо усовершенствовать.

«И итоги прошлого года это продемонстрировали», — сказал министр.

Сейчас работу практически закончили, поэтому в ближайшее время ректорам, академическому и экспертному сообществу, а также губернаторам предоставят новую методику распределения бюджетных мест в институтах.

Новая методика исходит из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах в регионах. Метод планируют применить в рамках конкурса по распределению на 2021–2022 учебный год.