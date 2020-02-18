Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что механизм исполнения решения о миссии ЕС по проведению мониторинга оружейного эмбарго в Ливии должны сначала согласовать в Совете безопасности ООН. Об этом руководитель министерства заявил по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва ждет конкретики на тему использования военно-морских и наземных сил стран Евросоюза для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии. По словам российского министра, урегулирование ситуации в Ливии можно решить только при помощи широкого национального диалога, именно к этому призывает Москва.

«Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги. Ну и конечно необходимо безусловно уважать прерогативы Совета безопасности ООН», — заявил министр иностранных дел.

Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН Гассан Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме в марте 2020 года.