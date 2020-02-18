Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

 Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

 Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии
16:37   18 Февраля 2020
Россия

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что механизм исполнения решения о миссии ЕС по проведению мониторинга оружейного эмбарго в Ливии должны сначала согласовать в Совете безопасности ООН. Об этом руководитель министерства заявил по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва ждет конкретики на тему использования военно-морских и наземных сил стран Евросоюза для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии. По словам российского министра, урегулирование ситуации в Ливии можно решить только при помощи широкого национального диалога, именно к этому призывает Москва. 

«Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги. Ну и конечно необходимо безусловно уважать прерогативы Совета безопасности ООН», — заявил министр иностранных дел. 

Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН Гассан Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме в марте 2020 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #ливия #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...