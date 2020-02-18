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 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

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16:36   18 Февраля 2020
Весь мир

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини вопросы безопасности, контроля над вооружениями, обстановку в Сирии и на севере Африки.

«С министром обороны Италии, а также в формате "2+2" обсудили такие актуальные темы, как безопасность, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения. Полезные дискуссии состоялись по евробезопасности», — сказал министр обороны РФ по итогам переговоров глав МИД и министров обороны двух стран в формате «2+2».

Ранее на переговорах Шойгу заявил, что Министерство обороны РФ придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений. Он подчеркнул, что «ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе».

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Автор: Алина Бранцевич
#италия #сирия #шойгу #африка #минобороны рф

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