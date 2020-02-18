Зюганов обсудит с Путиным поправки в Конституцию

Фракция КПРФ готова озвучить свои претензии к поправкам в Конституцию на встрече с президентом Владимиром Путиным: коммунистов не устраивают расширенные полномочия для главы государства. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Что касается закона о поправках в Конституцию, которые внес президент, то их, за некоторым исключением, принимать вообще нельзя. Потому что фактически ликвидируется процедура преодоления вето президента, а этого делать нельзя. Фактически законодательная ветвь власти превращается в представительную, и необходимость в ней сокращается или вообще делается необязательной», — уверен коммунист.

Ранее, 23 января, все четыре думские фракции, включая КПРФ, единогласно поддержали законопроект президента о реформе главного закона страны. Однако, по словам Арефьева, сейчас фракция недовольна потенциальной возможностью президента назначать всех руководителей судебной, исполнительной и представительной власти. Собеседник агентства находит избыточным и действующий перечень полномочий главы государства.

«Он (президент РФ, — прим.ред.) еще и в одиночку принимает законы, если Государственная дума РФ не принимает эти законы. Мало того, там еще и сделана оговорка, что президент не может занимать [пост] или работать больше двух сроков. Раньше было подряд, а теперь «подряд» убрали», — рассказал Арефьев.

Тем не менее, народный избранник согласен с предложением устранить слово «подряд» из пункта основного закона, регулирующего сроки президентства — это правильная мера, уверен он. Арефьев уточнил, что разговаривать с Путиным о конституционных поправках, вероятнее всего, будет бессменный лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы от фракции подали такие поправки, именно в таком ключе. Тот, кто туда пойдет разговаривать, должен озвучить общее решение, а не лично свое», — ответил депутат на вопрос, солидарны ли с его мнением однопартийцы.

Ранее российский президент на встрече с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым согласился с предложением главы ЕР встретиться с руководителями всех думских фракций, чтобы обсудить их предложения по поправкам в основной закон. Путин пообещал «не откладывать в долгий ящик» этот вопрос.