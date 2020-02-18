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Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

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 Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии
16:35   18 Февраля 2020
Весь мир

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил представитель посольства РФ в Токио. По его словам, коронавирусом заразился мужчина.

Ранее сообщали, что на круизном лайнере заразилась россиянка. Однако оказалось, что женщина здорова, а вот супруг — нет. Согласно полученным пояснениям, вирус диагностировали у мужа россиянки, у которой предполагали наличие covid-19.

Сейчас россиянин находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов. Жену, учитывая высокий риск инфицирования, госпитализировали. Россиянку доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #лайнер #коронавирус

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