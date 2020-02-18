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16:27   18 Февраля 2020
Россия

«Справедливая Россия» может обсудить с Путиным понижение пенсионного возраста

«Справедливая Россия» может обсудить с Путиным понижение пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 февраля, заявил, что поддерживает идею общего заседания с главами фракций Госдумы по поводу поправок в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», первый заместитель ее руководителя Михаил Емельянов рассказал, что предстоящее заседание еще не обсуждалось, но, вероятнее всего, партия будет предлагать то же, что и ранее:

«Это прежде всего вопрос пенсионного возраста. Мы предложили поправку о возврате к пенсионному возрасту, который был 55 для женщин, 60 для мужчин, это индексация на уровне инфляции ежегодная всех, не только пенсий, но и всех пособий и стипендий. Причем индексация пенсий не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Это предложение о том, чтобы Центробанк отвечал не только за стабильность национальной валюты, но и за экономический аут», — спрогнозировал он.

Напомним, что встретиться с главами фракций Госдумы президенту России Владимиру Путину предложил глава «Единой России» Сергей Неверов. Глава страны поддержал инициативу и пообещал, что она не будет «отложена в долгий ящик».

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Автор: Галина Кандинская
#справедливая россия

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