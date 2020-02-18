САА за месяц освободила тысячи квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в рамках военной операции «Заря в Идлибе» с 19 декабря по 17 февраля освободили больше двух тысяч квадратных километров территорий в провинциях Алеппо и Идлиб.

Как сообщает ФАН, первая фаза операции началась еще в мае прошлого года при активном содействии ВВС РФ в Сирии. Стратегически важные города Кафр-Набуда, Калаат аль-Мадик и Хан-Шейхун и ряд других населенных пунктов освободили всего за несколько недель. Второй этап операции длился с 19 декабря 2019 года до 12 января. Несмотря на введенный по итогам переговоров России и Турции с этого дня режим прекращения огня, боевики продолжали атаковать позиции сирийской армии и мирного населения, особенно в западных кварталах города Алеппо.

После многочисленных случаев нарушения перемирия со стороны боевиков, сирийская армия 16 января была вынуждена возобновить операцию «Заря в Идлибе», продолжив освобождение территорий своей страны от террористов. САА взяла под контроль города Маарет ан-Нуман, Серакиб и полностью зачистила от террористов западные предместья Алеппо.

Сейчас правительственные силы Сирии продолжают вести антитеррористическую операцию в Большом Идлибе. В планах Дамаска взять контроль над стратегически важными пунктами в ближайшее время.