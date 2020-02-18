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16:09   18 Февраля 2020
Весь мир

Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме

Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гассан Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. 

По словам Саламе, переговоры пройдут в марте 2020 года. Других подробностей он не привел. Спецпредставитель ООН также напомнил, что первая встреча после мероприятия в Берлине прошла в Мюнхене на полях Конференции по безопасности.

В берлинских переговорах принимали участие представители РФ, США, Турции, Египта, стран ЕС и сотрудники ООН. Также на встрече присутствовали глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. При этом прямых переговоров между Сарраджем и Хафтаром не было. 

Режим прекращения огня в Ливии был введен по инициативе Москвы после встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #весь мир

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