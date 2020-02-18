Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гассан Саламе сообщил, что международная встреча по Ливии состоится в Риме. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Саламе, переговоры пройдут в марте 2020 года. Других подробностей он не привел. Спецпредставитель ООН также напомнил, что первая встреча после мероприятия в Берлине прошла в Мюнхене на полях Конференции по безопасности.

В берлинских переговорах принимали участие представители РФ, США, Турции, Египта, стран ЕС и сотрудники ООН. Также на встрече присутствовали глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. При этом прямых переговоров между Сарраджем и Хафтаром не было.

Режим прекращения огня в Ливии был введен по инициативе Москвы после встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.