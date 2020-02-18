Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

 Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

Министры обороны РФ и Италии обсудили обстановку в Сирии и на севере Африки

 Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии
15:45   18 Февраля 2020
Весь мир

Гимн СССР включили представители оппозиции Грузии на выступлении спикера парламента

Гимн СССР включили представители оппозиции Грузии на выступлении спикера парламента

Гимн СССР включили представители оппозиции Грузии на выступлении спикера парламента Арчила Талаквадзе, который оглашал результаты ежегодной работы кабмина. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. 

Во время выступления Талаквадзе представители оппозиционных партий попытались попасть в зал заседаний, а в это время из мегафона зазвучал гимн СССР. До этого они с мегафонами и плакатами протестовали около здания правительства. По словам Арчила Талаквадзе, поведение оппозиции было символическим, так как они включили гимн, когда он говорил на тему «оккупации и ошибок прежних властей». В момент инцидента также шла прямая трансляция на сайте парламента Грузии. 

Оппозиция считает, что «советский гимн является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации и тому, как себя ведет руководство». 

Оппозиция Грузии протестует против назначения на пост генпрокурора страны Ираклия Шотадзе, который покинул эту должность в 2018 году из-за громкого скандала об убийстве двух 16-летних подростков — Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Школьники погибли в ходе драки, получив множество ножевых ранений, не совместимых с жизнью. Отец одного из мальчиков стал организатором многочисленных акций протеста, считая, что прокуратура Грузии покрывает убийц. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...