Гимн СССР включили представители оппозиции Грузии на выступлении спикера парламента Арчила Талаквадзе, который оглашал результаты ежегодной работы кабмина. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля.

Во время выступления Талаквадзе представители оппозиционных партий попытались попасть в зал заседаний, а в это время из мегафона зазвучал гимн СССР. До этого они с мегафонами и плакатами протестовали около здания правительства. По словам Арчила Талаквадзе, поведение оппозиции было символическим, так как они включили гимн, когда он говорил на тему «оккупации и ошибок прежних властей». В момент инцидента также шла прямая трансляция на сайте парламента Грузии.

«Единый могучий Советский Союз»: Представители оппозиции включили в парламенте Грузии гимн СССР. Протестовать в тени агрессора всегда удобней pic.twitter.com/luMiJHuiXl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 18, 2020

Оппозиция считает, что «советский гимн является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации и тому, как себя ведет руководство».

Оппозиция Грузии протестует против назначения на пост генпрокурора страны Ираклия Шотадзе, который покинул эту должность в 2018 году из-за громкого скандала об убийстве двух 16-летних подростков — Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Школьники погибли в ходе драки, получив множество ножевых ранений, не совместимых с жизнью. Отец одного из мальчиков стал организатором многочисленных акций протеста, считая, что прокуратура Грузии покрывает убийц.