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 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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15:22   18 Февраля 2020
Россия

Путин почтит память Собчака в Петербурге 19 февраля

Путин почтит память Собчака в Петербурге 19 февраля

Глава РФ Владимир Путин 19 февраля примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщили в Кремле.

«19 февраля в Санкт-Петербурге президент России Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича», — говорится в сообщении.

Панихиду проведут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где находится могила Собчака. Вечером того же дня в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится концерт, посвященный памяти первого мэра Петербурга. Концерт организовал Фонд Анатолия Собчака, который принадлежит его вдове Людмиле Нарусовой.

Собчак стал градоначальником Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года. Он ушел из жизни в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в Светлогорске во время деловой поездки.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #петербург #собчак

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