Глава РФ Владимир Путин 19 февраля примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщили в Кремле.

«19 февраля в Санкт-Петербурге президент России Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича», — говорится в сообщении.

Панихиду проведут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где находится могила Собчака. Вечером того же дня в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится концерт, посвященный памяти первого мэра Петербурга. Концерт организовал Фонд Анатолия Собчака, который принадлежит его вдове Людмиле Нарусовой.

Собчак стал градоначальником Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года. Он ушел из жизни в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в Светлогорске во время деловой поездки.