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Неверов предложил Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ
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15:03   18 Февраля 2020
Россия

Неверов предложил Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ

Неверов предложил Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ

Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с российским лидером. 

Выслушав предложение Неверова, глава государства поручил сформулировать депутатам конкретные предложения и предоставить их. Кроме того, Владимир Путин пообещал провести встречу всех лидеров фракций ГД для того, чтобы обсудить предлагаемые поправки в Конституцию. 

Неверов отметил, что президент России уделяет активное внимание развитию страны в социальном плане. По словам парламентария, в Госдуме практически единогласно согласны с принятием поправок в главный закон страны, касающихся закрепления социальных гарантий. В пример Неверов привел МРОТ, индексацию пенсий и социальных выплат. 

«Посмотрю график, и постараемся не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — заявил Владимир Путин лидеру фракции «Единая Россия». 

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Автор: Ольга Воскресенская
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