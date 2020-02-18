Неверов предложил Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ

Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с российским лидером.

Выслушав предложение Неверова, глава государства поручил сформулировать депутатам конкретные предложения и предоставить их. Кроме того, Владимир Путин пообещал провести встречу всех лидеров фракций ГД для того, чтобы обсудить предлагаемые поправки в Конституцию.

Неверов отметил, что президент России уделяет активное внимание развитию страны в социальном плане. По словам парламентария, в Госдуме практически единогласно согласны с принятием поправок в главный закон страны, касающихся закрепления социальных гарантий. В пример Неверов привел МРОТ, индексацию пенсий и социальных выплат.