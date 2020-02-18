Пример французского протеста оказался не заразителен для России

Недовольные пенсионной реформой протестующие во Франции нарушили работу общественного транспорта. Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что российское законодательство не допустит таких нарушений.

По словам политолога, некоторые российские депутаты предлагают ужесточить наказание для организаторов беспорядков. Джаралла напомнил, что в России беспорядки еще не достигали такого уровня.

«В нашей стране еще не было такой ситуации, чтобы какие-то акции серьезно и надолго прекращали работу транспорта. В имеющейся ситуации ужесточение законодательства ничего не изменит. А если кто-то попробует перекрыть дорогу и остановить транспорт, то он такое получит наказание, что потом до конца жизни будет каяться. С другой стороны, если ситуация выйдет из-под контроля, то тогда, как уже не раз было показано в других странах, уже никакие требование закона не действуют», — объяснил эксперт журналу «Слово и Дело».

Летние беспорядки в Москве политолог считает единичными стихийными акциями. По мнению Джараллы, у организаторов этих акций не было определенных целей и поддержки со стороны общества, поэтому протесты не продлились долго.

«То, что во Франции акции идут уже достаточно долго, говорит о том, что в обществе есть некое понимание целей и мотивов протестующих. Это можно назвать общественной солидарностью», – считает Джаралла.

Причиной митингов летом 2019 года стало баллотирование юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь в Госдуму. Представителей ФБК сняли с выборов из-за подделки подписей и рисования «подписей мертвецов».