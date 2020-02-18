Решение Гаагского суда по ЮКОСу не должно исполняться в России как противоречащее российскому правопорядку, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом, он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража. Российская сторона продолжит отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа, говорится на сайте Минюста РФ.

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль еще не принял решение, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа по решению суда Гааги.