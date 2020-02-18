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Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

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 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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14:50   18 Февраля 2020
Россия

Клишас заявил, что РФ может не исполнять решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Клишас заявил, что РФ может не исполнять решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда по ЮКОСу не должно исполняться в России как противоречащее российскому правопорядку, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом, он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража. Российская сторона продолжит отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа, говорится на сайте Минюста РФ.

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль еще не принял решение, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа по решению суда Гааги. 

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Автор: Алина Бранцевич
#юкос #клишас #гаагский суд

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