IT-эксперт Клюшин назвал популистским заявление ЕС вводить цензуру в соцсетях

Председатель совета директоров Агентства по развитию информационных технологий, IT-эксперт Артем Клюшин назвал популистским шагом желание Евросоюза вводить цензуру в соцсетях. По мнению эксперта, Европа пытается в очередной раз надавить на Россию.

Ранее еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон заявил, что Брюссель возьмет под контроль размещаемый в соцсетях контент, а тех, кто не будет подчиняться новым правилам, ждет наказание. Об этом он сообщил в ходе переговоров с руководителем Facebook Марком Цукербергом. По словам Бретона, компания Facebook несет ответственность за контент и должна фильтровать его.

Артем Клюшин уверен, что Европа хочет показать России готовность ответить на блокировку Facebook, Instagram и других крупных площадок на своих территориях.

Эксперт считает, что ЕС планирует не дать развития альтернативным проектам на их территории. Также специалист убежден, что у Европы не получится ограничить работу российских СМИ за рубежом, а их заявление — не больше, чем просто обыкновенный популизм.

«Подобную схему ограничений на всей территории ЕС будет очень тяжело организовать. Это связано с существованием большого количества норм, в том числе и муниципального законодательства», — цитирует Клюшина «ПолитЭксперт».

Аналитик говорит, что Россия является демократической страной, и жестких регламентирующих мер на уровне запрета или ограничения пользования соцсетями никогда не будет. Но на Западе этого не осознают и продолжают демонизировать закон о «суверенном интернете», отмечает Клюшин. По его мнению, закон лишь обезопасит граждан РФ от нарушения прав и невозможности работать, даже если Россию «отрубят» от мирового интернета.