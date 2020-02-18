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14:31   18 Февраля 2020
Россия

Председатель «Роснефти» заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Лукашенко

Председатель «Роснефти» заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Лукашенко

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», – цитирует Сечина агентство БелТА.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве.

«Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти», – заявил Лукашенко.

С 1 января Россия прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти существенно снизилась. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Кроме того, накануне стало известно, что компания «Янгпур» планирует переориентировать свои поставки на Белоруссию. Она является «дочкой» гособъединения «Белоруснефть» и работает в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#нефть #роснефть #лукашенко #сечин

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