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 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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14:31   18 Февраля 2020
Россия

Госдума приняла президентский законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

Госдума приняла президентский законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

Госдума приняла в основном чтении президентский законопроект о введении звания «Город трудовой доблести» в России. Согласно предложению президента РФ Владимира Путина, звание смогут получить те российские города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В частности, в документе говорится, что звание стоит присвоить тем городам, которые бесперебойно производили военную и гражданскую продукции на своих промышленных предприятиях и проявляли при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность во времена ВОВ. 

Города, имеющие звание, установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении статуса. Кроме того, города будут получать федеральное финансирование на публичные мероприятия и праздничные салюты в честь 1 мая, 9 мая и в День города. Инициативу президента РФ ранее поддержали в правительстве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #путин #политика #75-летие победы

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