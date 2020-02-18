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 Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН

Лавров считает, что мониторинг оружейного эмбарго в Ливии должны согласовать в СБ ООН
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
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16:16   18 Февраля 2020
Россия

Путин предложил обсудить поправки в Конституцию, но в ЛДПР об этом ничего не слышали

Путин предложил обсудить поправки в Конституцию, но в ЛДПР об этом ничего не слышали

Президент Владимир Путин  во вторник, 18 февраля, предложил главам партий Госдумы встретиться и обсудить возможные поправки в Конституцию. Однако в ЛДПР еще ничего об этом не слышали.

На вопрос о том, с чем ЛДПР пойдет на заседание, депутат Госдумы от данной фракции Игорь Лебедев ответил однозначно.

«Мы не знаем еще даже об этой встрече», — заявил он в беседе с агентством «Политика сегодня».

Напомним, что предложение об обсуждении предстоящих поправок с главами партий фракций Госдумы выдвинул лидер «Единой России» Сергей Неверов на встрече с Владимиром Путиным. Глава России поддержал инициативу и отметил, что реализовать ее нужно в ближайшее время.

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Автор: Галина Кандинская
#лдпр

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