Недопущение вмешательства во внутренние дела РФ предложили прописать в Конституции, с такой инициативой выступил член рабочей группы по изменениям в главном законе страны Ярослав Нилов. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы во вторник, 18 февраля.

По мнению Нилова, тему защиты общечеловеческих ценностей также необходимо закрепить конституционно. Депутат считает, что необходимо добавить в Конституцию фразу о том, что «в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела». Парламентарий говорит, что соответствующую поправку можно внести в статью 79 или сделать отдельной, новой статьей.

Член рабочей группы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил отметить в Конституции, что президент является гарантом гражданского мира и согласия в России. Эксперт назвал этот пункт очень важным.