Центробанк РФ перекроет кислород ФБК Навального

Планы Центробанка РФ ужесточить контроль над НКО для борьбы с отмыванием денег, в том числе поступивших из-за рубежа, затронут работу признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Есть доказательства, что действительно сотрудники ФБК получали откуда-то деньги и потом вносили эти миллионы рублей на счета ФБК – по сути дела, в свою организацию», — напомнил он.

Анонсированные ЦБ меры собеседник считает недостаточными, так как убежден, что ФБК необходимо перекрывать все лазейки.

«Потому что они будут тогда в меньших размерах перекидывать деньги, будут там выжидать какое-то время, ну не неделю, а месяц будут выжидать, а потом перекидывать», — предположил Ремесло.

Также эксперт отметил, что характеристика главы Росинформмониторинга Юрия Чиханчина, который еще в 2018 году сообщил президенту РФ об иностранном финансировании ряда российских НКО «в деструктивных целях», относится и к ФБК Навального.

«ФБК вполне попадает под эту характеристику, их деятельность деструктивна, так как люди занимаются политической активностью, политической деятельностью на иностранные средства, при этом преследуют цели, по сути, свержения существующего строя, дестабилизации ситуации в стране, и не скрывают этого», — заключил член ОП России.

Напомним, 3 августа 2019 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении ФБК уголовное дело об отмывании крупной суммы денег, полученной преступным путем. По информации ведомства, в период с 2016 по конец 2018 года сотрудники фонда во главе с его основателем Алексеем Навальным легализовали порядка миллиарда рублей, получая от неизвестных лиц крупные суммы и внося их под видом частных пожертвований на счета организации «Пятое время года». Последнюю создали все тот же Алексей Навальный и его помощник Леонид Волков.

18 февраля стало известно о планах Банка России расширить перечень признаков сомнительных финансовых операций в пользу НКО от физических и юридических лиц, которые получают деньги из-за рубежа, что позволит банкам блокировать данные переводы.