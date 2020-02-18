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14:37   18 Февраля 2020
Весь мир

Стариков считает освобождение Шугалея первым шагом к свободе остальных россиян

Стариков считает освобождение Шугалея первым шагом к свободе остальных россиян

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно удерживают в тюрьме «Митига» в Ливии. Писатель и общественный деятель Николай Стариков призвал вызволить их из тюрьмы, чтобы другие россияне могли путешествовать без страха.

Стариков вышел к посольству Ливии в Москве в поддержку социологов вместе с другими неравнодушными россиянами. По его мнению, если сейчас не помочь социологам, подобное может произойти и с другими гражданами РФ.

«Если мы не сможем наладить систему помощи нашим соотечественникам, мы будем все чаще сталкиваться с произволом, тогда с этим может столкнуться совершенно любой», – сказал писатель в беседе с «Народными новостями».

Стариков напомнил, что некоторых россиян удерживают и в других странах. По его мнению, как только Россия вызволит социологов из ливийской тюрьмы, станет возможным освобождение остальных.

«Вопросы освобождения россиян решаются сложно и долго. К сожалению, сейчас они практически не решаются, поэтому, я думаю, что Ливия должна стать тем прецедентом, первым случаем, когда россияне будут освобождены, и тогда потихоньку мы сможем решить этот вопрос в отношении всех государств. Давайте начнем с Ливии, а закончим США. Россия должна стоять за своих граждан до конца», — заключил Стариков.

Двух российских социологов уже десять месяцев удерживают в ливийской тюрьме «Митига» без суда и следствия. Эта тюрьма находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Несмотря на то, что социологи предварительно согласовали свою работу с «правительством», в мае их силой задержали члены группировки RADA. Террористы, связанные с ПНС, не раз фигурировали в докладах ООН о похищении людей ради выкупа.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #социологи #стариков

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