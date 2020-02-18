Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве

Делегации России и Турции приступили во вторник ко второму раунду переговоров по ситуации в сирийском Идлибе в Москве, передает Анатолийское агентство.

Сообщается, что переговоры начались в 10.00 и проходят в закрытом для прессы режиме. Турецкую делегацию возглавляет замглавы МИД Седат Онал. 8 и 10 февраля в Анкаре прошли переговоры между представителями России и Турции, 17 февраля переговоры продолжили в российской столице. На повестке дня стояли сочинские соглашения по Идлибу. На консультациях указывалось на необходимость незамедлительно снизить уровень напряженности в Идлибе и не ухудшать гуманитарную ситуацию.

Ранее российские и турецкие военные в очередной раз попытались ввести в Идлибе режим тишины. В ответ на эту меру местные террористы лишь усилили вооруженные атаки, из-за чего несколько военных РФ и Турции погибли.