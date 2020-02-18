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Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

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Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

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13:43   18 Февраля 2020
Россия

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев. Соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях приняты депутатами в окончательном чтении.

Сообщается, что из закона исключены штрафы и наказания за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы и искусства. Теперь, если символика изображена для формирования негативного отношения к такой идеологии и нет признаков пропаганды, наказывать авторов не будут. 

Ранее депутат Елена Ямпольская заявила, что политический консенсус помог не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма. По ее словам, в год 75-летия Победы люди активно будут чтить память своих родных и близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне, размещая в соцсетях фотографии и кадры из фильмов, поэтому такие действия не будут наказываться. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #нацизм #коап #госдума рф #символика

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