ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Данные об этом указывает пресс-служба в официальном аккаунте антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» в Facebook.

По данным ЛНА, террористы ПНС совершили атаку на направлении Ар-Раваджих. После ее отражению армии удалось захватить сирийского боевика-снайпера, который воевал на стороне ПНС. Также солдаты батальона Тарик ибн Зияд, подконтрольного ЛНА, сбили беспилотник, принадлежащий террористам. Это произошло на юге Триполи в направлении Машруа, сообщает автор поста в Facebook Ахмад Фахим.

Режим прекращения огня в Ливии был введен по инициативе Москвы после встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках переговоров главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Несмотря на договоренности, ПНС продолжает сотрудничать с Анкарой, обходя оружейное эмбарго ООН и получая от них беспилотники, боеприпасы и сирийских боевиков, переброшенных из Идлиба в Триполи.

ЛНА не раз сообщала о том, что со стороны ПНС Ливии режим прекращения огня не раз прерывался.