Российская сторона со скепсисом относится к заявлению голландского журналиста о том, что разведка Нидерландов не обнаружила ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что результаты расследования были доведены до судьи еще до заседания суда. Возникающие отсюда вопросы, по мнению Пескова, «самым серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию, которою уже неоднократно озвучивали».

«Вы знаете, что России, к сожалению, отказали в праве стать участницей международной следственной группы. Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к поспешным заключениям. Эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», – заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле не могут делать заключения насчет того, повлияет ли эта информация на общественное мнение.

«Я не знаю, мы не можем делать заключения на этот счет. Посмотрим», – сказал он.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing Макс Ван дер Верфф опубликовал «новые данные» разведки Нидерландов, согласно которым в зоне крушения MH17 не было обнаружено ЗРК «Бук». По данным службы военной разведки и безопасности страны, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы 9K37M1 «Бук M1».