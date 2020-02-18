Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

 Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве

Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве
Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

 Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве

Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве
13:32   18 Февраля 2020
Россия

Кремль не доверяет поспешным выводам о крушении Boeing на Украине

Кремль не доверяет поспешным выводам о крушении Boeing на Украине

Российская сторона со скепсисом относится к заявлению голландского журналиста о том, что разведка Нидерландов не обнаружила ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что результаты расследования были доведены до судьи еще до заседания суда. Возникающие отсюда вопросы, по мнению Пескова, «самым серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию, которою уже неоднократно озвучивали».

«Вы знаете, что России, к сожалению, отказали в праве стать участницей международной следственной группы. Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к поспешным заключениям. Эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», – заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле не могут делать заключения насчет того, повлияет ли эта информация на общественное мнение.

«Я не знаю, мы не можем делать заключения на этот счет. Посмотрим», – сказал он.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing Макс Ван дер Верфф опубликовал «новые данные» разведки Нидерландов, согласно которым в зоне крушения MH17 не было обнаружено ЗРК «Бук». По данным службы военной разведки и безопасности страны, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы 9K37M1 «Бук M1».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#песков #кремль #нидерланды #зрк бук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...