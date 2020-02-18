Кремль еще не решил, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Кремль еще не принял решение, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа по решению суда Гааги. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Новая информация, я пока ей не владею. Не могу ее комментировать», – сказал он.

Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом, он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража. Российская сторона продолжит отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа, говорится на сайте Минюста РФ.