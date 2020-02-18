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Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
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13:00   18 Февраля 2020
Россия

Кремль еще не решил, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Кремль еще не решил, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Кремль еще не принял решение, будет ли выплачивать 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа по решению суда Гааги. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Новая информация, я пока ей не владею. Не могу ее комментировать», – сказал он.

Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом, он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража. Российская сторона продолжит отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа, говорится на сайте Минюста РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#песков #кремль #юкос #гаагский суд

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