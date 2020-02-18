Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за ЛНР и ДНР

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

 Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве

Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве
Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в ряде случаев

 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

ЛНА захватила сирийского боевика-снайпера после отражения атаки со стороны ПНС Ливии

 Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве

Второй раунд переговоров по Идлибу проходит в закрытом режиме в Москве
13:01   18 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за ЛНР и ДНР

Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за происходящее в самопровозглашенных Луганской Народной Республике (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Представители СМИ спросили Пескова о том, готова ли Москва повлиять на атаки со стороны ЛНР на украинские позиции. По словам официального представителя Кремля, в Москве видели информацию об атаках, но не располагают подробностями и деталями. 

«Не знаем, что спровоцировало столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы, в связи с чем выражаем соболезнования. Мы надеемся, что детали произошедшего в ближайшее время прояснятся», — заявил Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что «совершенно неправильным» является тот факт, что Кремль должен нести ответственность за происходящее в ЛНР и ДНР. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #песков #днр #лнр #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...