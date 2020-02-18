Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за происходящее в самопровозглашенных Луганской Народной Республике (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Представители СМИ спросили Пескова о том, готова ли Москва повлиять на атаки со стороны ЛНР на украинские позиции. По словам официального представителя Кремля, в Москве видели информацию об атаках, но не располагают подробностями и деталями.

«Не знаем, что спровоцировало столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы, в связи с чем выражаем соболезнования. Мы надеемся, что детали произошедшего в ближайшее время прояснятся», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что «совершенно неправильным» является тот факт, что Кремль должен нести ответственность за происходящее в ЛНР и ДНР.