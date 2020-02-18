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12:49   18 Февраля 2020
Россия

Песков оценил идею прописать неприкосновенность экс-президентов РФ в Конституции

Песков оценил идею прописать неприкосновенность экс-президентов РФ в Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные поправки в Конституцию РФ о неприкосновенности бывших президентов. Соответствующий вопрос ему задали журналисты. 

Представители СМИ спросили о том, что в Кремле думают о возможности введения неприкосновенности бывших президентов РФ в главный закон страны. По словам Пескова, пока Москва не готова воспроизводить позицию в отношении того или иного предложения о поправках. Официальный представитель Кремля напомнил, что пока рабочая группа лишь аккумулирует предложения и список еще не конкретизирован, Москва вряд ли станет формулировать позицию. 

«Если это будет вынесено на второе чтение, то дальше это предстоит быть одним из пунктов, по которому организовано голосование», — резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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