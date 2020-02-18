Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные поправки в Конституцию РФ о неприкосновенности бывших президентов. Соответствующий вопрос ему задали журналисты.

Представители СМИ спросили о том, что в Кремле думают о возможности введения неприкосновенности бывших президентов РФ в главный закон страны. По словам Пескова, пока Москва не готова воспроизводить позицию в отношении того или иного предложения о поправках. Официальный представитель Кремля напомнил, что пока рабочая группа лишь аккумулирует предложения и список еще не конкретизирован, Москва вряд ли станет формулировать позицию.