Профсоюз «Учитель» использует педагогов для оправдания террористов из «Сети»

Либеральные издания растиражировали опубликованное профсоюзом «Учитель» открытое письмо в поддержку фигурантов дела террористической группировки «Сеть». При этом информация подается так, словно на защиту осужденных встали простые российские преподаватели.

Поддерживающие оппозицию российские СМИ опубликовали на своих интернет-ресурсах заявление профсоюза «Учитель», в котором представители организации выражают возмущение в связи с обвинительными приговорами членам группировки «Сеть» (признана террористической и запрещена на территории РФ), а также призывают «расследовать обстоятельства дела, пересмотреть приговор и привлечь виновных в применении пыток к ответственности». В частности, радиостанция «Эхо Москвы» ограничилась исключительно текстом оригинального обращения.

Телеканал «Дождь», сетевое издание «Медиазона» и «Новая газета» решили обратить особое внимание, что с заявлением в защиту террористов выступили непосредственно российские учителя, педагоги и даже психологи.

Однако инициатором данного обращения является непосредственно профсоюз, характер деятельности которого вызывает большие сомнения.

Профсоюз либеральных «учителей»

Вступление в учительский, как и любой другой профсоюз, осуществляется на добровольной основе, и каждый член такой организации обязан перечислять в фонд профсоюза один процент от своей заработной платы. Собранные средства, которые в совокупности составляют довольно внушительную сумму, должны расходоваться не только на содержание профсоюзных работников, но и на осуществление защиты прав учителей и преподавателей, а также на организацию культурных и оздоровительных мероприятий и отдых педагогических работников.

Однако на практике эта система не всегда работает именно так. В частности, по некоторым данным, профсоюз «Учитель» активно сотрудничает с главой признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным. Свои услуги блогеру организация предложила сразу после того, как он объявил о создании собственного «профсоюза».

Кроме того, представители «Учителя» неоднократно принимали участие в различных акциях протеста, одним из которых стал «марш миллионов» в 2012 году, а руководители профсоюза, выступая на форумах, теле- и радиопередачах, неоднократно принимали участие в информационных кампаниях либеральных СМИ, открыто транслировали антироссийскую риторику после государственного переворота на Украине в 2014 году и поддерживали курс пришедших тогда к власти в Киеве украинских властей.

«Кто оправдывает терроризм, сам становится террористом»

Становится вполне объяснима позиция профсоюза «Учитель», который решил поддержать российских либералов и лояльных им правозащитников в ситуации с террористической группировкой «Сеть». При этом инициаторы обращения организации используют тезисы о пытках, которым якобы подвергались фигуранты дела, и «чудовищных тюремных сроках». Именно эти формулировки ранее уже были неоднократно озвучены сторонниками псевдооппозиции, которые продолжают пытаться раскачать ситуацию в России по заказу влиятельных западных спонсоров и противников действующих властей.

Примечательно, что слухи о пытках были взяты из воздуха и распространены известными правозащитниками, которые пытаются создать осужденным по делу «Сети» образ «узников совести» и придать этой истории политический окрас. Среди заступников оказались: Лев Пономарев, правозащитный центр «Мемориал», который внес всех фигурантов дела в свой список политзаключенных, Екатерина Косаревская, Яна Теплицкая, Светлана Ганушкина и другие прозападные либеральные активисты. Стоит обратить внимание на то, что факты так называемых пыток доказаны не были, а сами осужденные опровергают информацию о применении к ним насилия со стороны представителей правоохранительных органов.

Также к попыткам оправдать террористов подключились называющие себя оппозиционерами Алексей Навальный, его помощница Любовь Соболь и даже осужденный за экстремизм фигурант «московского дела» Егор Жуков. Все они в один голос продолжают заявлять о невиновности членов «Сети» с единственной целью – поднять волну возмущения в обществе. Однако, как отметил политолог Алексей Мартынов в документальном фильме НТВ «Опасная сеть – 2», «те, кто оправдывает террористов, те встают на одну ступеньку с ними, то есть тот, кто оправдывает терроризм, сам становится террористом».