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12:29   18 Февраля 2020
Россия

Путин поздравил Гладкова с 85-летним юбилеем

Путин поздравил Гладкова с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил российского композитора и народного артиста РФ Геннадия Гладкова с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля во вторник, 18 февраля. 

Путин отметил, что Гладкову удалось реализовать свой самобытный и яркий талант, а также состояться в качестве композитора и автора музыки ко множеству спектаклей, фильмов и мультфильмов. Российский лидер пожелал народному артисту благополучия, успехов во всех начинаниях и делах, а также крепкого здоровья. 

«Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания», — указано в поздравительном сообщении. 

Геннадий Гладков родился в 1935 году в Москве. В 2002 году ему присвоено звание Народного артиста РФ. Композитор является автором музыки к фильмам «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», мультфильмам «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «38 попугаев». Он написал музыку к семи десяткам картин и мультипликационных фильмов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #поздравление #общество

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