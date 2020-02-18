Путин поздравил Гладкова с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил российского композитора и народного артиста РФ Геннадия Гладкова с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля во вторник, 18 февраля.

Путин отметил, что Гладкову удалось реализовать свой самобытный и яркий талант, а также состояться в качестве композитора и автора музыки ко множеству спектаклей, фильмов и мультфильмов. Российский лидер пожелал народному артисту благополучия, успехов во всех начинаниях и делах, а также крепкого здоровья.

«Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания», — указано в поздравительном сообщении.

Геннадий Гладков родился в 1935 году в Москве. В 2002 году ему присвоено звание Народного артиста РФ. Композитор является автором музыки к фильмам «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», мультфильмам «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «38 попугаев». Он написал музыку к семи десяткам картин и мультипликационных фильмов.