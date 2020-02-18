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 Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили
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13:32   18 Февраля 2020
Россия

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Пользователи Instagram раскритиковали экс-главу Екатеринбурга за фото с Саакашвили

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал фото с Саакашвили, инициатором создания сайта «Миротворец» Антоном Геращенко и украинским журналистом Дмитрием Гордоном, пишут «Народные новости».

Пользователи Instagram не разделили восхищение Ройзмана русофобами и правлением Саакашвили

В подписи к отдельному снимку с Саакашвили экс-глава Екатеринбурга восхитился тем, как экс-президент Грузии якобы полностью поборол коррупцию и сделал работу правоохранительных органов и правительства честной и прозрачной.

Пользователи Instagram не разделили восхищение Ройзмана русофобами и правлением Саакашвили Однако не все пользователи Instagram разделили восхищение Ройзмана, напомнив, как в 2008 году по приказу Саакашвили нанесли удар по российским солдатам-миротворцам. По мнению одного из пользователей, Ройзман мог бы с таким же успехом дружить с Гитлером, ведь в фашистской Германии тоже не было коррупции.

Ройзман подтвердил свою антироссийскую позицию совместным фото с русофобами

Другие люди с этого фото также известны своим антироссийским курсом. Например, телеведущий Гордон часто публикует в интернете видеоролики с русофобским посылом, а Геращенко является одним из основателей сайта, по спискам которого убивают людей на Украине. Кроме того, Ройзман часто выкладывает в Сеть фото с так называемыми оппозиционерами, в том числе с главой признанного иногогентом ФБК Алексеем Навальным

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Автор: Алина Бранцевич

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