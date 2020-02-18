Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Макаркин объяснил, почему разногласия между РФ и Белоруссией не приведут к войне

Политолог Макаркин объяснил, почему разногласия между РФ и Белоруссией не приведут к войне

 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

 Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе
Политолог Макаркин объяснил, почему разногласия между РФ и Белоруссией не приведут к войне

Политолог Макаркин объяснил, почему разногласия между РФ и Белоруссией не приведут к войне

 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

 Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе
12:09   18 Февраля 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией». Во встрече примут участие законодатели, экономисты и политологи.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться аспекты взаимодействия с соседней страной, развитие туризма, торговли и культурных связей, а также обсуждение новых неожиданных идей. В частности, предложение финских ученых ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей. 

Среди участников встречи Анна Нивинская, Кирилл Соколов, Елена Тикка, а также другие эксперты. 

Пресс-конференция состоится в среду, 19 февраля, начало в  14.00. Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #пресс-конференция #фан #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...