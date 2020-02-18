Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о развитии отношений с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией». Во встрече примут участие законодатели, экономисты и политологи.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться аспекты взаимодействия с соседней страной, развитие туризма, торговли и культурных связей, а также обсуждение новых неожиданных идей. В частности, предложение финских ученых ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.

Среди участников встречи Анна Нивинская, Кирилл Соколов, Елена Тикка, а также другие эксперты.

Пресс-конференция состоится в среду, 19 февраля, начало в 14.00. Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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