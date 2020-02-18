Политолог Макаркин объяснил, почему разногласия между РФ и Белоруссией не приведут к войне

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Белоруссия сможет сохранить свой суверенитет от России, только развязав войну с ней. Политолог Алексей Макаркин объяснил, почему разногласия между странами не приведут к вооруженным конфликтам.

Вице-президент Центра политических технологий пояснил телеканалу «360», что у России и Белоруссии действительно есть разногласия по вопросам интеграции. По словам Макаркина, РФ выступает за большую интеграцию с белорусской стороной, однако власти Белоруссии хотят сохранить свою валюту и общие национальные органы. Несмотря на расхождения во мнениях сторон, политолог не видит мощных раздражителей, которые могли бы привести к военному конфликту.

«Здесь есть такой переход от реальной политики, где обсуждаются реальные проблемы, разногласия, и вдруг появляется идея о том, что из-за этого две стороны будут воевать друг с другом. Вот это, с моей точки зрения, не соответствует реальности», – пояснил он.

Политолог обратил внимание, что несмотря на разногласия, между странами просматривается очевидная симпатия друг к другу, в том числе, в рамках Союзного государства.

«Пускай, наверное, не в том формате, как ожидалось в начале 2000-х годов, но Союзное государство работает. Мы увидим, что есть многочисленные культурные, экономические связи», — сказал Макаркин.

Политолог призвал отделять реальные переговоры, которые ведут стороны, от ошибочных теорий о неком возможном вооруженном конфликте.